Кремль: Россия, действительно, не предоставила ВОЗ всю информацию по "Спутнику V"

Российская сторона на данный момент еще не предоставила часть информации, необходимой для сертификации "Спутника V" Всемирной организацией здравоохранения, но работа продолжается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потому что у нас было разное понимание, какая именно должна быть информация и как она должна представляться, у нас какие-то разные стандарты и так далее", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Песков уточнил, что эти требования обязательны для всех, и Россия постепенно адаптируется к ним.

По его словам, Москва надеется, что результат этой работы будет позитивным, и не испытывает беспокойства в связи с длительностью процесса одобрения "Спутника V".