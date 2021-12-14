Сын подозревается в убийстве собственной матери в Армении

Житель Капана (Сюникская область) задержан по подозрению в убийстве собственной матери, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета Армении.

Накануне в 18:50 в полицию поступил сигнал о том, что в квартире дома на ул. Степаняна обнаружена мертвая женщина. На место трагедии прибыли полицейские и следователи.

Тело 67-летней пенсионерки лежало на полу в одной из комнат, во время внешнего осмотра были найдены травмы в области головы и шеи, передает Sputnik Армения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что погибшая жила в этой квартире. По подозрению в совершении преступления задержан ее сын 1979 г.р.

Назначена судмедэкспертиза. Идет следствие.