В России выявили 28,3 новых случая COVID-19

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 28,3 тыс случая заболевания.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции – 28 343 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 864 (6,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге – 1 989, в Москве – 1 976, в Московской области - 1 945. В Краснодарском крае новых случаев 769, в Ставропольском крае - 459, в Крыму - 278, в Дагестане - 158, в Адыгее - 109, в Кабардино-Балкарии - 97, в Северной Осетии - 78, в Чечне - 79, в Ингушетии - 85, в Карачаево-Черкесии - 70.

Суточный прирост составил 0,28%, общее число инфицированных достигло в России 10 074 797 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 34 084 человека, за весь период - 8 804 000 человек.

Умерли за сутки 1 145 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии – 291 749 человек.