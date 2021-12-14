Полицейские задержали в КБР автоцистерну с 35 тоннами "левого" спирта

Кабардино-балкарские полицейские задержали на федеральной дороге "Кавказ" крупную партию нелегального спирта, - сообщает МВД по КБР.

Автоцистерна по документам перевозила мазут, однако при ее тщательном осмотре обнаружилась скрытая емкость, заполнена 35 тоннами этилового ректификованного спирта, не соответствующего ГОСТу по крепости. Стоимость нелегального спирта оценили в 1,9 млн рублей, - передает "Интерфакс".

Как пояснил водитель, у него нет документов на груз спирта, поскольку он перевозит продукцию между субъектами Северо-Кавказского федерального округа.

Как выяснило следствие, незаконную перевозку спиртосодержащей продукции организовал 27-летний житель Баксанского района КБР, он уже дал признательные показания, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "незаконный оборот этилового спирта в особо крупном размере".