Песков: по "омикрону" Россия надеется на лучшее, но готовится к худшему

Россия в связи с ситуацией с новым штаммом Covid-19 "омикрон" будет надеяться на лучшее, однако готовиться к худшему, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Именно таким, по его словам, должно быть кредо российского руководства в этом случае.

"В плане готовности - вы знаете, что, благодаря работе нашего правительственного штаба, у нас вся логистика готова к экстремальной нагрузке на систему здравоохранения", - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь Путина напомнил, что Россия уже справилась с предыдущими волнами пандемии и получила при этом "много опыта".

Песков заверил, что российская система здравоохранения готова к нагрузке, которая может возникнуть в случае обострения ситуации с "омикроном", но предупредил, что новый штамм пока недостаточно изучен, так что ученым еще предстоит понять степень его опасности.