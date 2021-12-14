Армянского солдата, подозреваемого в убийстве сослуживца, взяли под арест

Военнослужащий ВС Армении взят под арест в рамках уголовного дела о гибели его сослуживца и ранения еще двух солдат, такое сообщение распространила пресс-служба Следственного комитета РА.

Ранее срочник, подозреваемый в убийстве одного и ранении двух сослуживцев, был задержан. Во время следствия правоохранители обнаружили ряд важных обстоятельств, на основании полученных доказательств солдату было предъявлено обвинение. В качестве меры пресечения для него был избран арест, передает Sputnik Армения.

Напомним, десятого декабря в одной из воинских частей ВС Армении в результате стрельбы сослуживца был убит солдат-срочник, еще двое ранены, угрозы для их жизни нет.