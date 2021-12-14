Самолет авиакомпании "Руслайн" из Краснодара экстренно сел в Волгограде

Командир воздушного лайнера авиакомпании "Руслайн", летевшего из Краснодара в Архангельск, принял решение совершить экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, - сообщает пресс-служба ПАО "Международный аэропорт Волгограда".

"Рейс... совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 09:38 по причине плохого самочувствия одного из пассажиров. На место стоянки прибыли сотрудники медслужб аэропорта и города", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Заболевший пассажир был снят с рейса и госпитализирован в одну из городских больниц, остальные ожидают вылета в здании аэропорта, - говорится в сообщении.