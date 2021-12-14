Арсенал российских медиков пополнили 14 лекарств от коронавируса

На сегодняшний день в России зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции, - сообщила замминистра здравоохранения Татьяна Семенова.

"Помимо вакцин на конец ноября зарегистрировано 14 лекарственных препаратов для лечения COVID-19", - рассказала Семенова, добавив: в стране зарегистрировано 94 системы для диагностики коронавируса, что составляет 40% от всех зарегистрированных систем, передает РИА Новости.

Российскими учеными уже разработано и зарегистрировано семь антикоронавирусных вакцин, - добавила замминистра.