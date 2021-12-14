Источник рассказал, кому принадлежал найденные в Ингушетии оружие и боеприпасы

"Владельцем" обнаруженных в начале текущего месяца в Сунженском районе Ингушетии боеприпасов и оружия был уничтоженный год назад террорист Рустам Борчашвили, об этом рассказал осведомленный источник.

По его словам, накануне правоохранители выяснили, что тайник с оружием и боеприпасами, найденный четвертого декабря на северной окраине села Мужичи, принадлежал 43-летнему члену незаконного вооруженного формирования Борчашвили, пишет "Интерфакс".

Источник добавил, что бандита ликвидировали в октябре прошлого года, когда он оказал вооруженное сопротивление полиции и сотрудникам ФСБ в лесу у села Ассиновское в Чечне.

Открыто уголовное дело по ч.1 ст.222 УК РФ (хранение боеприпасов).