Астраханские казаки смогут арендовать землю по-новому

Региональный закон о земельных отношениях в Астраханской области претерпел изменения – поправки в него во втором, окончательном чтении сегодня внесли депутаты региональной думы.

"Поправки подразумевают предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ РФ, для ведения сельхозпроизводства, сохранения и развития традиционного образа жизни", - рассказал спикер областного парламента Игорь Мартынов, передает "Интерфакс".

Землю казачьим обществам готовы предоставить несколько десятков сельсоветов.

Поправки вступят в силу через десять дней после официального опубликования документа.