У девятилетнего мальчика из Чечни взорвалась в руке петарда

Прокуратура Чечни организовала проверку в связи со взрывом петарды в руках у девятилетнего мальчика, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ребенка с травмой доставили в Центральную районную больницу в станице Шелковской.

Надзорный орган интересует, откуда у ребенка были петарды, почему за мальчиком не уследили родители, не нарушается ли законодательство по хранению и реализации пиротехнических изделий.

​"В преддверии новогодних праздников призываем родителей, иных законных представителей усилить контроль за несовершеннолетними детьми", - сказано в сообщении.