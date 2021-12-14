Вор обокрал автомобиль и заснул в нем в Петропавловске

Сонливость сыграла злую шутку с автомобильным вором в Петропавловске, об этом рассказали в пресс-службе департамента полиции Северо-Казахстанской области.

Местный житель нашел в салоне своего Volkswagen пьяного спящего мужчину. Будучи разбуженным, тот пояснил, что забрался в незапертую машину, чтобы погреться, и уснул.

"Однако хозяин заметил отсутствие оставленных в салоне приборов: дизельной пушки, автомагнитолы, ящика с инструментами на общую сумму около 300 тыс тенге. Он незамедлительно позвонил в полицию", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

По записям камеры видеонаблюдения, размещенной на магазине неподалеку, правоохранители установили, что подозреваемый вызвал такси, чтобы отправить украденные вещи, а затем возвратился к автомобилю.

Такси было обнаружено на дорогах города и остановлено патрульными полицейскими раньше, чем добралось до места назначения. Похищенное имущество изъяли и вернули хозяину.

Установлена личность подозреваемого, им оказался ранее судимый 39-летний житель Петропавловска. "К слову, установлена его причастность к другому аналогичному преступлению. В обоих случаях кражи совершались из салонов незапертых машин", - подчеркнул начальник Второго отдела полиции Руслан Сыздыков, призвав автовладельцев закрывать свои автомобили.

Факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.188 УК РК "Кража".