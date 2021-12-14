Казахстан запросил у России дополнительные поставки электроэнергии

Казахстан запросил у России дополнительные коммерческие поставки электроэнергии в ожидании прогнозируемого энергодефицита на фоне проблем с собственной генерацией, - сообщил в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным председатель правления "Интер РАО" (оператор экспорта и импорта электроэнергии) Борис Ковальчук.

"Казахстан из-за проблем на объектах генерации, внеплановых ремонтов, а также роста майнинговых ферм впервые за долгое время обратился за коммерческими поставками к Российской Федерации", - пояснил Ковальчук, передает ТАСС.

Группа "Интер РАО" в 2021 году экспортирует 21,5 млрд кВт/ч электроэнергии, что вдвое больше, чем по итогам 2020 года, а по итогам 2021 года прогнозируется чистая прибыль на уровне 90 млрд рублей, что на 20% больше показателя за минувший 2020 год, - добавил Ковальчук.