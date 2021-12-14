Новый канцлер Австрии поддержал "Северный поток-2"

Вена по-прежнему поддерживает российский газопровод "Северный поток-2" и рассчитывает на его скорый запуск, сообщил новый австрийский канцлер Карл Нехаммер.

На вопрос немецкой газеты Die Welt, продолжает ли правительство Австрии поддерживать этот проект, Нехаммер дал утвердительный ответ.

"Я ожидаю, что "Северный поток - 2" скоро сможет быть запущен, как и планировалось", - цитирует политика ТАСС.

Нехаммер указал, что газопровод представляет собой европейский проект, который нельзя использовать в качество рычага для давления на Россию из-за ситуации на Украине. Канцлер подчеркнул, что таким образом европейские страны могут лишь навредить себе.

Напомним, накануне в поддержку проекта высказался глава МИД Австрии Александер Шалленберг.