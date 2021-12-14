Экс-президент Киргизии вернулся на родину

Первый руководитель Киргизии Аскар Акаев вновь прилетел в страну, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Причина прилета экс-лидера республики неизвестна, а политики, которые хорошо его знали, пока не отвечают на телефонные звонки.

Напомним, Акаев уже посещал Бишкек в августе текущего года для проведения следственных действий и выяснения других вопросов, имеющихся у правоохранительных органов. Как сообщили в Генпрокуратуре республике, бывший лидер страны "активно сотрудничал со следствием" по делу о Кумторе. Ранее его подозревали в коррупции при заключении контракта по проекту "Кумтор" в 1992 году, внесении в него изменений в 1994-м, а также при реструктуризации договора с компанией "Камеко" в 2003-м году.

Тогда он пробыл в Киргизии несколько дней, а перед вылетом опубликовал видеообращение, в котором признал, что соглашения по проекту "Кумтор" оказались невыгодны для страны.