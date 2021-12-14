Власти Шымкента смягчили коронавирусные ограничения

Главный санитарный врач Шымкента Абдиманап Тулебаев сегодня опубликовал новое постановление от 13 декабря о смягчении коронавирусных ограничений в мегаполисе.

Документ позволяет увеличить заполняемость театров, кинотеатров, концертных залов, филармонии, компьютерных клубов, цирка до 80% посетителей при наличии у них "зеленого" статуса, если эти организации являются участниками Ashyq. Постановление вводится в действие со дня подписания, - передает Tengrinews.kz.

Сейчас Шымкент - в "зеленой" зоне по распространению коронавируса. За последние сутки в городе было зарегистрировано лишь пять новых случаев заболевания.