День независимости Казахстана отметили в Киргизии горой из конины и чак-чака

Посольство Казахстана в Киргизии отметило 30-летие независимости республики праздничным фуршетом, для которого были возведены горы из чак-чака и конины.

На распространенных в интернете кадрах видны горы Алатау, выложенные из конской колбасы и чак-чака, деревья из жареных баурсаков и торты с изображением флагов двух стран, сообщает Sputnik Казахстан.

Как отметил официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров, повар "включил фантазию и креативно подошел" к организации праздника.