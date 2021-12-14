Ветер оставил без электричества жителей 39 дагестанских сел

Сильный ветер, обрушившийся на Дагестан, добавил работы местным энергетикам: они восстанавливают электроснабжение в почти четырех десятках сел, оставшихся без света из-за непогоды, - сообщили в пресс-службе Минэнерго и ЖКХ республики.

"В Дагестане остались без электричества 40 тысяч жителей в 39 населенном пункте. Причиной тому – ветер, скорость которого достигала 25 м/с", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Дагестанские энергетики переведены на особый режим работы, ликвидация последствий массовых нарушений электроснабжения находится на контроле Минэнерго и ЖКХ Дагестана.