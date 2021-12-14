Глава Стамбула подверг критике очереди за дешевым хлебом

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что резкое падение лиры и инфляция привели к обеднению граждан Турции. Также он раскритиковал видеоролики с очередями за дешевым хлебом.

"К сожалению, наши люди стали бедными, это факт, но я недоволен публикацией изображений наших соотечественников, которые стоят в очереди, чтобы купить дешевый хлеб", - сообщил Имамоглу в Twitter.

Помимо этого, он напомнил, что мука за год подорожала с 127 до 325 лир. "Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить жителей Стамбула дешевым хлебом", - добавил глава города.

Напомним, в интернете распространяются кадры из Стамбула с длинными очередями на улицах за дешевым хлебом, цена на который субсидируется руководством города. "Народный хлеб" продается в ларьках за 1,25 лиры, в то время как в магазинах хлеб после подорожания стоит 2,5-3,5 лиры.