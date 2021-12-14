Чего ждать от встречи Алиева и Пашиняна в Брюсселе

Сегодня в Брюсселе пройдет трехсторонняя встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Совета ЕС Шарля Мишеля.

Изначально планировалось, что переговоры состоятся 15 декабря. Накануне РИА Новости со ссылкой на источник сообщили, что встреча пройдет на день раньше.

Перед трехсторонними переговорами Мишель проведет двусторонние беседы с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.

Президент Азербайджана прибыл в Брюссель накануне, премьер-министр Армении вылетел в столицу Бельгии сегодня.

Напомним, в Брюсселе завтра стартует VI саммит программы "Восточное партнерство" Европейского союза.