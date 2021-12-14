Цены на газ в Европе преодолели новую планку

Открытие биржевых торгов сегодня ознаменовалось новым скачком цены на газ в Европе: она выросла на 5,3% и поднялась выше $1400 за 1 тыс кубометров впервые с начала октября, - свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10:04 мск выросла до $1425 за 1 тыс кубометров, или €122,195 за МВт/ч, - передает ТАСС.

Напомним, по итогам прошлой недели цены январских фьючерсов на газ в Европе закрепились на уровне выше $1200 за тысячу кубометров.