Нурмагомедов выступил против боя блогеров-карликов

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов осудил идею проведения боя между блогером из Дагестана Хасбиком и таджикским певцов Абдурозиком.

"Я думаю, зачем ему нужно драться? Понимаю, что все хайпуют, и то, что в целом хайповая тема — просмотры, лайки. Я не поддерживаю, чтобы он выходил и дрался в октагоне с Абдурозиком и так далее", - сказал Хабиб на пресс-конференции".

По мнению Нурмагомедова, дружба Хасбика с Абдурозиком принесла бы намного больше пользы, чем вражда. Кроме того, он заявил, что один из бизнесменов заплатил деньги для отмены этого поединка.

"Если они будут дружить, какие-то совместные проекты делать, я думаю, они большую пользу могут принести. Один бизнесмен, я имени его не знаю, выплатил то ли по миллиону каждому, то ли один миллион на двоих, чтобы они не дрались. Он так увидел, что идет раскрутка этого боя, вышел на них и сделал это пожертвование. И взял с них слово, что этого боя не будет. Такая информация тоже есть. Я бы тоже не хотел, чтобы они дрались", - отметил Нурмагомедов.

Хасбик и Абдурозик – молодые блогеры, которые страдают недостатком гормона роста. Первому 18 лет, его рост – 93 см, второму 17 лет, его рост – 1 м.