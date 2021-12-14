План по вакцинации от коронавируса выполнен на 55% в Узбекистане

На сегодняшний день в Узбекистане полностью вакцинированы от коронавируса 55% от запланированного количества жителей, такое сообщение распространила пресс-служба Минздрава страны.

В ведомстве пояснили, что полностью курс вакцинации прошли 11 797 635 человек.

В числе получивших препарат 793 431 лиц старше 65 лет, 421 017 медицинских работников, 420 552 школьных учителя, 164 466 сотрудников детских садов, 782 182 человека с хроническими заболеваниями.