К выходным на Кубани выпадет снег

Уже на этой неделе Кубань окажется во власти снежной стихии, - рассказали в краевом центре мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера.

С 17 декабря в крае начнутся дожди, переходящие в течение выходных в мокрый снег, а активный холод на территории региона начнется ориентировочно с 22 декабря, тогда же и установится стабильный снежный покров.

"Сейчас все зависит от того, придет ли на Кубань дополнительный южный поток. Если он придет, то дальнейшего понижения температуры ждать не стоит, и мы продолжим жить в фазе затяжной осени. Однако, если потоки переменятся на умеренное северное направление, то уже в третьей декаде декабря зима полноценно вступит в свои права на территории Краснодарского края", - рассказал начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник, передает "АиФ-Юг".

На текущей неделе температура воздуха ночью будет сохраняться от 0 до +5 градусов на территории большей части края. В юго-восточной части региона температура воздуха в ночные часы понизится до 2-7 градусов со знаком минус, в дневные составит 5-10 градусов тепла, - сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.