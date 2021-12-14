Непривитые от коронавируса заплатят за лечение в Армении?

Министерство здравоохранения Армении рассматривает возможность введения с 1 февраля платы за стационарное лечение от Covid-19 для непривитых, рассказала пресс-секретарь ведомства Рипсиме Хачатрян.

По ее словам, болезнь обойдется невакцинированным в 800 тыс драмов ($1,7 тыс), передает Sputnik Армения.

Хачатрян обратила внимание на то, что темпы вакцинации в стране неудовлетворительны, сам вирус продолжает мутировать. Новой мерой Минздрав рассчитывает активизировать процесс вакцинации.

"Исходя из всего этого в настоящее время данный вопрос обсуждается. Впрочем он никогда не исключался из повестки. В зависимости от ситуации будет принято окончательное решение", - указала пресс-секретарь.

Сейчас лечение от коронавируса в Армении производится за счет государства.