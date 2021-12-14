Военные полицейские России и Турции вышли на патрулирование на севере Алеппо

Военные полицейские РФ и Турции вышли на скоординированное патрулирование маршрута от города Телль-Рифаат до населенного пункта Телль-Аджар на севере сирийской провинции Алеппо.

"Сегодня основная задача - это проведение скоординированного патруля с вооруженными силами Турции, а также фиксирование фактов нарушения режима прекращения огня между враждующими сторонами. Обстановку здесь я бы охарактеризовал как стабильную, так как мы находимся от переднего края в пяти километрах, каждый день контактируем с населением, мы им помогаем чем можем", - рассказал командир взвода патрулирования Василий Нистор, передает РИА Новости.

В районе Алеппо в последнее время появляется все больше беженцев, возвращающихся в свои дома. Этому способствует отсутствие прямых конфликтов с боевиками.

Патрулирование проходило параллельно по обе стороны от линии разграничения. В составе российской колонны шли два бронеавтомобиля "Тигр" и один "Тайфун".