Нурмагомедов: со "Следкомом Хабиба" сложно решать вопросы

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал ДТП, в которое попал его брат, боец Bellator Усман Нурмагомедов.

Как отметил спортсмен, состоялся серьезный разговор. По его словам, в деле разбирался только Следственный комитет РФ.

«В этом разбирался Следственный комитет. Я туда не лез, никому не звонил. Никого не просил. Каждый человек должен отвечать за свои действия, без разницы: это Хабиб, Никита Нагорный или Усман. Так что не знаю, что вам ответить. Поверьте, следственный комитет Хабиба Нурмагомедова — с ним тяжело вопросы решать, даже разговаривать тяжело", - заявил он, добавив, что были приняты очень жесткие меры.