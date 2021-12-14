Армения согласилась на мирные инициативы Турции

Армения готова запустить нормализацию отношений с Турцией, но без предварительных условий. Такое заявление сделал пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.

Он напомнил, что соответствующий пункт включен в программу действующего правительства РА.

"В этом плане мы приветствуем заявление министра иностранных дел Турции о назначении специальных представителей в целях урегулирования двусторонних отношений. Мы подтверждаем, что армянская сторона назначит спецпредставителя для проведения диалога", - цитирует дипломата Sputnik Армения.

Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что Ереван и Анкара назначат специальных представителей для нормализации отношений.

Напомним, десятого декабря в Москве состоялось первое заседание Консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей глав МИД России Андрея Руденко, Азербайджана Халафа Халафова, Армении Ваге Геворкяна, Турции Седата Онала и гендиректора МИД Ирана Алирезы Хагигиана. До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении стабилизировать отношения с Турцией, а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что Ереван обращался к Москве за посредничеством в урегулировании отношений с Анкарой.

Главный редактор "Вестника Кавказа" Андрей Петров обратил внимание, что полноценной нормализации отношений между Турцией и Арменией не может быть без признания Ереваном территориальной целостности Азербайджана. "Именно об этом говорит МИД РА, когда подчеркивает, что хочет восстановить отношения с Анкарой без предварительных условий – четко при этом понимая, что Турция как союзник Азербайджана не откажется от требования о закрытии карабахского сепаратистского проекта и о соблюдении Арменией азербайджанского суверенитета", - прежде всего сказал он.

"Делается это в первую очередь потому, что у Еревана нет действительного запроса на нормализацию отношений с Анкарой. Армянские власти и диаспора не намерены отказываться от собственных претензий к Турции – как территориальных на все восточные турецкие провинции, так и идеологических на признание событий 1915 года в Османской империи "геноцидом армян". О первом можно судить по тому, что Армения до сих пор не признала Карсский договор 1921 года, а о втором – по продолжающейся во все мире "геноцидной" кампании. Ереван не упоминает сейчас об этих претензиях только потому, что хочет представить себя настроенной на мир стороной, чьи инициативы отвергает Турция, и тем самым укрепить свои позиции в антитурецки настроенных странах Запада", - пояснил Андрей Петров.

"Поэтому стоит ожидать, что возобновление контактов будет проходить по российско-грузинской модели, когда государства не могут восстановить дипломатические отношения по принципиальным причинам, однако на гуманитарном и экономическом уровне создаются пути для передвижения людей и товаров. Назначение спецпредставителей – прямой аналог пражского диалога Григория Карасина и Зураба Абашидзе. Однако без признания территориальной целостности Азербайджана Ереван не сможет рассчитывать на улучшение отношений с Анкарой", - подчеркнул он.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" экс-глава Центробанка Армении Баграт Асатрян, республика не поможет позволить себе вечную блокаду, а потому должна идти на необходимые шаги для того, чтобы устранить проблемы в отношениях с соседями. "Армения просто не может жить во вражде с соседями, чтобы понять это, достаточно взглянуть на карту. Я из поколения 90-х, которое в свое время начало налаживать отношения с Турцией, у нас были определенные успехи, и мы хотим, чтобы эти контакты были возобновлены. Сегодня, к сожалению, армяно-турецкие отношения в экономике и других сферах на нуле, но это просто недопустимо", - сказал он.

При этом экс-глава ЦБ Армении обратил внимание, что армяно-турецкое авиасообщение существовало и ранее. "Возможно, сейчас идет речь о чем-то более глобальном и серьезном. На протяжении трех десятилетий чартеры между Ереваном и турецкими городами были, в туристический сезон на курорты Турции отсюда были рейсы. Также из Армении через Стамбул летали в Юго-Восточную Европу, я сам пользовался этим маршрутом. Летали и армянские, и турецкие компании", - поведал Баграт Асатрян.