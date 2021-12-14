"Байтерек" официально станет "Назарбаевским стартом"

Ракетно-космический комплекс "Байтерек" на казахстанском космодроме "Байконур" официально будет переименован в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева после завершения модернизации, - заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин.

"Мы не ждем никаких постановлений, документов, которые закрепят его название. Мы хотим сначала завершить работы, а потом в процессе, когда будем презентовать главам государств, тогда примут решение о переименовании", - рассказал Мусин, добавив: сейчас "Назарбаевский старт" - это рабочее название проекта, к которому все привыкли, передает РИА Новости.

Ранее переименовать "Байтерек" в честь Назарбаева предложил президент РФ Владимир Путин, после чего за комплексом неофициально закрепилось название "Назарбаевский старт".

Работы по восстановлению стартового комплекса на Байконуре и его модернизации под ракеты "Союз-5" начнутся в марте 2022 года, - сообщил ранее гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.