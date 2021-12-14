"Спутником Лайт" можно будет ревакцинироваться в Казахстане

В скором времени жители Казахстана смогут ревакцинироваться от коронавируса российской вакциной "Спутник Лайт". Об этом рассказал министр здравоохранения Алексей Цой.

"Как только появится, тоже будет доступен. Мы по "Спутник Лайту" переговорили, сейчас у нас переговоры по поставкам", - цитирует его Sputnik Казахстан.

По словам главы Минздрава, в данный момент власти оценивают, какой из двух возможных путей может оказаться быстрее - производство вакцины на заводе в Казахстане либо доставка ее из России.