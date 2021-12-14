Москва приходит в себя после ночного снегопада

Сегодня в столичном регионе ожидается небольшое продолжение снежного апокалипсиса и до минус 3 градусов, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Погоду в столице и области будет формировать уходящий атмосферный фронт, а ближе к вечеру скажется влияние приближающегося с юго-запада гребня антициклона. Ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег, минус 1-3 в Москве, ноль - минус 5 в Подмосковье. Ветер северо-восточный, его скорость составит 2-7 м/с", - рассказал специалист, передает РИА Новости.

Атмосферное давление будет выше нормы – меняться оно будет слабо и в течение дня составит 753 мм рт ст.

Минувшей ночью в столичном регионе выпала пятая часть месячной нормы осадков, такого снегопада в этот день в столице не было 28 лет, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"На базовой столичной метеостанции ВДНХ в Москве в осадкомер попало 9 мм осадков, в центре города, на Балчуге - 11 мм, в Тушино – 10 мм", - сообщил синоптик.

Гидрометцентр продлил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за гололедицы, тумана и гололедно-изморозевых отложений.

"Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.

Предупреждение о гололедице действует до 04:00 четверга.