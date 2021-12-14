В Майкопе отремонтируют две улицы

Более 45 млн рублей выделили власти Адыгеи из дорожного фонда республики на ремонт двух улиц в региональном центре, сообщили в пресс-службе главы республики Мурата Кумпилова по итогам его инспекционной поездки на ремонтируемые объекты.

Уточняется, что речь идет об улицах Железнодорожная и Курганная, где специалисты меняют гравийное покрытие на асфальтобетон. "В общей сложности протяженность обоих участков составит свыше 930 м", - сказали в пресс-службе, отметив, что на объектах установят освещение, дорожные знаки, нанесут разметку, обустроят тротуары, оборудуют систему водоотведения.

Также отдельное внимание будет уделено пешеходным переходам возле средней школы, где появятся мигающие светофоры.

Кроме того, Кумпилов распорядился изменить несколько маршрутов общественного транспорта для обеспечения доступности социальных объектов в данном районе.