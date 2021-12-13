Дамбу капитально обновят на Малом Зеленчуке

Капитальный ремонт дамбы протяженностью около 2,5 км на реке Малый Зеленчук проведут в Карачаево-Черкесии для защиты аула Адыге-Хабль от подтоплений, сообщил глава республики Рашид Темрезов, уточнив, что старт работ запланирован на 2022 год.

Ранее жительница аула обратилась к главе региона с просьбой о ремонте сооружения из-за опасности подтопления частных домов и дворов при подъеме уровня реки.

"По моей информации, министерство природных ресурсов и экологии республики с соответствующей заявкой обратилось в правительство РФ, она поддержана. В следующем году начнутся работы по капитальному ремонту дамбы на Малом Зеленчуке в ауле Адыге-Хабль", - приводит слова главы региона ТАСС.