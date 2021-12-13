В Ингушетии более 700 людей с ОВЗ получат выплаты

Более 700 людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) получат выплаты по 2 тыс рублей в Ингушетии, сообщил министр труда, занятости и социального развития республики Хаджибекир Муталиев.

По его словам, акция приурочена ко Всемирному дню инвалидов, который отмечается в начале декабря.

"Мы рассчитываем, что более 700 подопечных республиканского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, которые являются наиболее нуждающимися, получат по 2 тыс рублей", - приводит слова собеседника ТАСС.

Уточняется, что подобная акция, только приуроченная к Международному дню пожилых людей, была проведена в регионе в октябре. Тогда материальная помощь была оказана более 500 человек.