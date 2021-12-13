Власти Дагестана добились рекордного урожая риса

В Дагестане в нынешнем году собрали 115,5 тыс т риса - рекордный урожай за всю историю рисоводства в регионе, рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов.

"Уборка риса практически завершена, осталось убрать около 150 га, это меньше половины процента от общей площади - 25,8 тыс га. Сегодня мы имеем 115,5 тыс т риса, это исторический рекорд, такого объема не было никогда", - цитирует чиновника ТАСС.

Он уточнил, что во времена Советского Союза наивысшего результата, а именно 93 тыс т, удалось достичь в 1989 году, когда площадь рисовых чеков превышала 27,7 тыс га, а урожайность равнялась 33,5 ц/га. На сегодняшний день средняя урожайность составляет 45 ц/га.

Шарипов подчеркнул, что урожай мог быть и выше - в районе 130 тыс т, но на него негативно повлияли затяжные дожди в сентябре-октябре. Ситуацию в итоге спасла грамотно выстроенная работа: были организованы ночные смены, мобилизована и привлечена из других регионов техника и предприняты другие меры.