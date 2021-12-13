Первый на Северном Кавказе музей истории Афона появится в Невинномысске в следующем году

Музей, посвященный истории монастырей на Святой горе Афон в Греции, а также основанных выходцами с Афона монастырей на Северном Кавказе, заработает в будущем году в Невинномысске. Об этом сообщила представитель команды инициаторов проекта, экскурсовод-лектор Светлана Ксенофонтова.

Проект "Музей истории Афона" в нынешнем году вошел в число победителей конкурса Президентского фонда культурных инициатив: на него был выделен грант на сумму более 497 тыс рублей при общей стоимости 972,5 тыс рублей.

"Силами прихожан Невинномысского благочиния были собраны экспонаты, которые имеют отношение как к самому Афону, его истории, так и его связи с Северным Кавказом - она проявляется в том, что монахи-афониты приезжали сюда и основывали здесь монастыри", - цитирует Ксенофонтову ТАСС.

По ее словам, в экспозицию также войдут вещи, повествующие о паломничестве на Афон, и документы, подтверждающие пожертвования из станиц Северного Кавказа в пользу афонских монастырей.

Экскурсовод указала, что музей откроют в приходе храма Святого Серафима Саровского в Невинномысске - он расположен неподалеку от федеральной трассы, что будет удобно для туристов и паломников.