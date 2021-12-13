Названы регионы России, лидирующие по цифровой доступности

Самыми благополучными с точки зрения цифровой доступности регионами России оказались Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, выяснилось в ходе исследования, проведенного автономной некоммерческой организацией "Диалог".

Как сообщает ТАСС, в лидеры также вошли Ленинградская и Белгородская области, Татарстан и Краснодарский край.

Основной вклад в цифровое благополучие регионов вносят крупные федеральные игроки, присутствующие исключительно в административных центрах субъектов, пояснили авторы исследования.

"Жители мегаполисов уже не могут представить свой день без использования тех или иных сервисов, которые значительно облегчают решение рутинных задач. Тем не менее, как показало наше исследование, те блага цивилизации, которые кажутся сотням тысяч людей обыденностью, для огромной части страны по-прежнему остаются недоступными", - отметил руководитель центра развития компетенций "Диалог" Андрей Цепелев.