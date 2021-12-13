Зимние каникулы в школах Грузии продлятся до 17 января

В школах Грузии зимние каникулы начнутся 30 декабря и продлятся до 14 января включительно, за парты ученики вернутся 17 января, сообщает пресс-служба Минобразования страны.

"Было принято решение начать каникулы в четверг 30 декабря и завершить их 14 января включительно. Так как это пятница и впереди два выходных дня, учебный процесс возобновится в понедельник, 17 января", - говорится в сообщении.

Также в ведомстве заявили, что весенние каникулы у грузинских школьников будут длиться с 8 по 14 марта.

Отмечается, что учебно-воспитательный процесс в детсадах Грузии также возобновится 17 января. Они будут работать до 30 декабря включительно.