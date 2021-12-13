"Омикрон" качает нефть

Вчера мировые цены на выросли на 1% из-за снижения опасений по поводу штамма коронавируса "омикрон". Хотя новые сомнения относительно эффективности вакцин против штамма "омикрон", ОПЕК предсказала в своем ежемесячном отчете, что влияние этого штамма на спрос на топливо будет незначительным, отмечает CNBC.

"Основные нефтяные контракты показали приличную еженедельную прибыль, но заметно, что текущие цены все еще намного ниже уровней до “омикрона”", - сказал Тамас Варга, нефтяной аналитик лондонской брокерской компании PVM Oil Associates.

По данным Всемирной организации здравоохранения, штамм "омикрон", о котором сообщается более чем в 60 странах, представляет "очень высокий" глобальный риск, с некоторыми доказательствами того, что он избегает защиты вакцины. Оксфордский университет также сообщил, что вакцины вызывают более низкий уровень защиты от омикрона.

Вчера Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) повысила свой прогноз мирового спроса на нефть на первый квартал 2022 года, но оставила неизменным прогноз роста на весь год, заявив, что вариант "омикрон" окажет умеренное влияние, поскольку мир привыкает к борьбе с пандемией.

ОПЕК и ее союзники, группа, известная как ОПЕК +, встретятся 4 января, чтобы принять решение о своей политике добычи. Министр нефти Ирака ожидает, что ОПЕК на своем следующем заседании сохранит текущую политику постепенного ежемесячного увеличения поставок на 400 тыс. баррелей в сутки.

Рынок практически не отреагировал на объявление в прошлую пятницу Министерства энергетики США о том, что 17 декабря оно продаст 18 миллионов баррелей сырой нефти из своего стратегического нефтяного резерва (SPR) в рамках предыдущего плана по снижению цен на бензин.

"Рынок нефти рискует столкнуться со значительным избытком предложения в первом квартале 2022 года. Поэтому мы предвидим возможное снижение цен на нефть в ближайшие недели", - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

На этой неделе трейдеры также сосредоточат внимание на решениях в области денежно-кредитной политики, которые, как ожидается, будут приняты Европейским центральным банком, Федеральной резервной системой США, Банком Англии и Банком Японии, включая, возможно, досрочные приостановки пакетов мер стимулирования.