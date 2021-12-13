Премьер Казахстана вновь возглавил Федерацию хоккея республики

В Нур-Султане состоялась XIV республиканская конференция Казахстанской федерации хоккея, в которой приняли участие члены Исполкома, главы региональных филиалов, хоккейных клубов и ДЮСШ.

Участники конференции переизбрали главу правительства Казахстана Аскара Мамина на пост руководителя федерации хоккея страны.

В своем выступлении премьер подчеркнул, что к настоящему времени сборная Казахстана по хоккею поднялась на 13 место в мировом рейтинге среди мужских команд.

За это время республика приняла участие в 19 чемпионатах мира, Зимних Азиатских играх, двух Зимних Всемирных Универсиадах, отборочных олимпийских турнирах и завоевала 14 комплектов медалей.