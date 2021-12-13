Британские власти предупреждают о возможном резком росте заражений "омикроном"

Число регистрируемых за сутки в Великобритании новых пациентов с COVID-19 в ближайшее время может вырасти до 200 тыс в связи с распространением нового штамма "омикрон", пишет газета The Independent со ссылкой на информацию Агентства безопасности здоровья страны.

"Очень важно, чтобы мы помнили, что число госпитализаций и смертей увеличивается спустя две недели после инфицирования, поэтому мы можем ожидать, что эти цифры резко возрастут в ближайшие дни и недели", - цитирует британского министра здравоохранения Саджида Джавида "Интерфакс".

Чиновник добавил, что в данный момент заражения "омикроном" составляют свыше 20% случаев в Великобритании. Медики прогнозируют, что очень скоро он станет самым распространенным в Лондоне.