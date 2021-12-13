За что Азербайджан подает в суд на Армению

Власти Азербайджана в следующем году подадут иски против Армении в связи с нанесением ущерба окружающей среде и незаконной эксплуатацией энергоресурсов в Карабахском регионе, освобожденном от армянской оккупации. Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов заявил, что аргументы будут представлены в международный суд на основе ряда международных конвенций, пишет Caspian News.

"Один из исков будет касаться ущерба окружающей среде. Второй будет связан с энергетическими ресурсами. В настоящее время собираются факты о незаконном использовании и эксплуатации энергетических ресурсов армянской стороной на освобожденных от оккупации территориях", - сказал Мамедов. Также начато расследование незаконной деятельности иностранных компаний на азербайджанских территориях в годы оккупации. По словам замминистра, будут поданы жалобы на активы тех компаний, которые в настоящее время выявляются в рамках расследования.

Армения и Азербайджан в течение почти 30 лет находились в состоянии конфликта из-за Карабаха, который является международно признанной территорией Азербайджана. Армения начала полномасштабную военную агрессию против Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. Война продолжалась до прекращения огня в 1994 году, в результате чего Армения оккупировала 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана. Более 30 тыс. азербайджанцев были убиты, и один миллион был изгнан с этих земель в результате жестокой политики этнической чистки, проводимой Арменией.

27 сентября 2020 года многолетний конфликт принял ожесточенный характер после того, как силы Армении, развернутые на оккупированных азербайджанских землях, подвергли артиллерийскому обстрелу военные позиции и гражданские населенные пункты Азербайджана. В ходе 44-дневной контратаки азербайджанские силы освободили более 300 населенных пунктов, в том числе города Джебраил, Физули, Зангелан, Губадлы и Шушу, от почти 30-летней армянской оккупации. Война закончилась трехсторонним заявлением, подписанным 10 ноября Арменией, Азербайджаном и Россией. Согласно заявлению, Армения также вернула Азербайджану оккупированные Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Экологические преступления

Экологический террор был обычным явлением на оккупированных территориях, включая загрязнения, поджоги, вырубку лесов, незаконную разработку месторождений полезных ископаемых и т. д. Река Охчу, которая начинается на высоте 3285 метров над уровнем моря на горе Гапиджиг, наивысшей точке Зангезурского хребта и проходит через Кафанский район Армении и Зангеланский район Азербайджана, была сильно загрязнена химическими отходами от медно-молибденового завода, расположенного в бассейне реки в Армении. Немецкая компания CRONIMET, по сообщениям, владела 60% акций Зангезурского медно-молибденового комбината.

Река Охчу, одна из одиннадцати рек Азербайджана в Карабахском регионе, на которую приходится более 30 процентов общих запасов питьевой воды в стране. Власти Армении не предотвратили загрязнение реки Охчу, вода которой не используется в Армении и впадает в важную в сельскохозяйственном отношении реку Араз в Азербайджане. Сообщается, что река Охчу используется производителями Армении в качестве "коллектора" для вывоза промышленных отходов с территории страны и причинения сельскохозяйственного, экологического и гуманитарного ущерба Азербайджану. Анализ проб, взятых из реки Охчу, выявил в воде большое количество опасных для жизни элементов, включая медь, молибден, марганец, железо, цинк и хром. По результатам обследования количество никеля в реке в 7 раз, железа в 4, а медно-молибденового в два раза превышало нормы.

Пять месторождений золота и другие природные ресурсы Азербайджана на некогда оккупированных территориях были разграблены местными армянскими зарубежными компаниями. Компании Vallex Group, First Dynasty Mines, Base Metals, Lydian International, GeoProMing, Vedanta Group, а также бизнесмены и предприниматели армянского происхождения, имеющие тесные связи с армянской диаспорой, были причастны к незаконной добыче полезных ископаемых на ранее оккупированных азербайджанских землях. Компания Franck Muller, производитель роскошных часов, принадлежащая швейцарскому магнату армянского происхождения Вартану Сирмакесу, использовала золото месторождений Союдлу и Вейнали в Азербайджане для производства часов Frank Muller и продаваемых на швейцарских биржах. Сообщается, что Сирмакес добыл золото на сумму 302 миллиона долларов.

Власти Азербайджана неоднократно заявляли о систематической вырубке лесов в Карабахском регионе. С 2001 по 2020 год армянский экологический террор уничтожил 324 гектара древесного покрова в Карабахском регионе, в том числе в Тертерском, Ходжавендском, Ходжалинском, Физулинском и Агдамском районах, по данным Global Forest Watch, онлайн-платформы для мониторинга мировых лесов.

"Армения нарушает не только принципы территориальной целостности другого государства, но и ряд конвенций и резолюций, запрещающих уничтожение движимого и недвижимого имущества оккупированного государства. Такая государства противоречит экологическим стандартам ООН", - говорится в докладе London Post 2018 года "Нагорно-карабахский конфликт: экологическая катастрофа XXI века".

Энергетические ресурсы

Армянский вандализм на оккупированных азербайджанских территориях нанес ущерб энергетической инфраструктуре Карабахского региона. По данным министерства энергетики Азербайджана, энергетические объекты и ресурсы 20 подстанций в десяти районах и свыше 16400 километров линий электропередач в Карабахском регионе были уничтожены и разграблены. Также уничтожены и разграблены газопроводы протяженностью 2000 км и 34 газораспределительные установки.

Армения лишила Азербайджан возможности трех крупных гидроэлектростанций в Карабахском регионе, в том числе гидроэлектростанций Тертер, Худаферин и Гиз Галаси. Сарсангское водохранилище Тертерской станции когда-то обеспечивало оросительной водой около 125 тыс. гектаров земли в шести районах Азербайджана. Сторонник оккупации манипулировали водным заповедником в Сарсанге, искусственно создавая наводнения зимой и засухи в летние месяцы. Отсутствие технического контроля и инвентаризации устаревшего оборудования создают угрозу разрушения плотины водохранилища, что может привести к наводнениям в нескольких регионах Азербайджана.

В годы оккупации Азербайджан не имел возможности использовать огромные геотермальные мощности Кельбаджарского района и города Шуша. По данным Министерства энергетики Азербайджана, запасы термальной воды в Кельбаджаре составляют 3093 кубометра в сутки, а в Шуше - 412 кубометров в сутки. Власти Армении попытались построить геотермальную электростанцию и завод по производству бутилированной воды недалеко от термального источника Истису в Кельбаджаре. Бывший премьер-министр Армении Карен Карапетян даже присутствовал на церемонии закладки завода в 2017 году.

Незаконная эксплуатация природных ресурсов Азербайджана в Карабахе распространяется и на запасы угля в Татарском районе. Армянские власти добыли и перевезли уголь в Армению, по сообщениям, для восстановления устаревшего энергетического блока Ереванской тепловой электростанции.