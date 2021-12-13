Диетолог назвала два противопоказания для употребления ананаса

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, когда лучше воздержаться от употребления в пищу ананасов.

В интервью "Москва 24" она пояснила, что основное противопоказание - повышенная кислотность желудка. Дело в том, что в ананасах есть органические кислоты, которые могут раздражать слизистую, поэтому от них лучше отказаться, если болезнь перешла в стадии обострения.

Еще одно противопоказание - склонность к аллергии: ананас - экзотический фрукт, так что людям, склонным к аллергии, прежде всего детям, нужно подходить к нему с осторожностью.