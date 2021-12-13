Выведенная британцами "Роза мира президента Гейдара Алиева" становится символом мира

Прошло 18 лет с тех пор, как ушел из жизни созидатель современного независимого Азербайджанского государства, общенациональный лидера азербайджанского народа Гейдар Алиев. Он возглавил страну в то время, которое требовало установления баланса между интересами глобальных держав и могущественных соседей, пишет главный советник компании BP в Азербайджане Гивами Рагимли для Azerbaijan In Focus.

В те тяжелые времена, в 1993 году, на политическую арену и вернулся Гейдар Алиев, который был одним из самых влиятельных политиков бывшего Советского Союза и обладал большим политическим опытом, чтобы заняться разработкой прагматичной внешней политики. Необходимо было установить конструктивные отношения с США и ЕС, а также мудрое партнерство с такими игроками, как Россия и Иран, таким образом уравновешивая отношения с крупными мировыми и региональными державами. В основу государственной стратегии Азербайджана легла многовекторная политика, когда вместо союзов с какими-либо геополитическими блоками, предпочтение отдавалось экономическому, энергетическому и военному сотрудничеству с обеими сторонами.

Гейдар Алиев имел четкое видение взаимоотношений с основными игроками, и, несмотря на кризис в стране, в сентябре 1994 года Азербайджан подписал Контракт века с иностранными нефтяными компаниями на разработку блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" в азербайджанском секторе Каспия. Это было беспрецедентное многомиллиардное соглашение о разделе продукции и первый и самый крупный контракт такого рода, когда-либо подписанный в бывшем Советском Союзе.

7 ноября 1997 года на платформе "Чираг" была получена первая нефть. По этому случаю 12 ноября на платформе состоялась торжественная церемония, устроенная правительством Азербайджана и Азербайджанской международной операционной компании (АМОК). На торжестве присутствовали многочисленные высокопоставленные представители стран-партнеров, в том числе министр энергетики США Федерико Пенья, первый заместитель председателя правительства РФ Борис Немцов, президент Грузии Эдуард Шеварднадзе и премьер-министр Турции Месут Йылмаз.

Гейдар Алиев знал, что нефтедобыча принесет Азербайджану значительную выгоду. Первая нефть с платформы "Чираг" была воплощением его видения. И это подтвердилось, когда экономика Азербайджана показала самый быстрый в мире рост.

На торжественной церемонии во Дворце Республики президент АМОК и представитель BP Терри Адамс подарил президенту Азербайджана ботанический сертификат о том, что в честь него был назван новый сорт розы: "Эта роза будет известна во всем мире как "Роза мира президента Гейдара Алиева", она будет произрастать в национальных ботанических садах каждой из стран, представленных в нефтяном консорциуме АМОК".

Этот сорт розы был специально выведен из оригинальных сортов цветов, подаренных королеве Великобритании, саженцы были доставлены на Даунинг-стрит для посадки в саду премьер-министра Великобритании. "Роза мира президента Гейдара Алиева" была выведена компанией "Джеймс Кокер и сыновья" - официальным поставщиком роз королеве.

В 1998 году двести саженцев "Розы мира президента Гейдара Алиева" были доставлены в Баку и подарены всем компаниям-акционерам АМОК для посадки в национальных ботанических садах стран, которые они представляют. Привезенные из Лондона саженцы этой розы я (Гивами Рагимли, - прим. ред) передал в администрацию президента для посадки в Мардакянском дендрарии Национальной Академии наук Азербайджана. в Баку.

Теперь мы стали свидетелями огромных успехов, достигнутых благодаря нефтяной стратегии Гейдара Алиева. Одновременно развивая свою экономику и укрепляя стабильность, Азербайджан поддерживает баланс во внешней политике. Сбалансированные и взаимовыгодные отношения Гейдара Алиева с мировыми державами - США и Россией принесли Азербайджану огромные преимущества в дипломатической и политической сферах. Тесные связи с Движением неприсоединения и Организацией исламского сотрудничества, взаимовыгодное сотрудничество с Турцией, Пакистаном, Израилем, Соединенным Королевством и рядом стран ЕС и их поддержка Азербайджана демонстрируют насколько геополитическая ситуация изменилась.

В очередной раз было продемонстрировано во время военного конфликта с Арменией осенью 2020 года. В 44-дневной Отечественной войне Азербайджан выиграл не только на поле боя, но и одержал дипломатическую победу, освободил свои территории от оккупации и восстановил свою международно признанную территориальную целостность. Между Арменией и Азербайджаном было заключено соглашение о прекращении огня на пути к установлению долговечного мира в регионе.

Контракт века сыграл исключительную роль в развитии страны, принес огромные экономические и политические дивиденды и сделал Азербайджан достойным членом мирового сообщества. Контракт века подарил миру и новый сорт роз. Пусть аромат "Розы мира президента Гейдара Алиева" и дальше покоряет сердца и умы, оставаясь символом мира, пишет Гивами Рагимли.