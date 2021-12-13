Дагестанские экологи активно провели акцию "Сохраним лес"

Дагестанские экологи завершили свое участие во Всероссийской акции "Сохраним лес" отличными результатами – они снова высадили более 200 тыс деревьев, сообщили в пресс-службе комитета лесного хозяйства региона.

"За период проведения акции в республике высажено более 206 тыс молодых деревьев, в том числе 2 500 деревьев на землях муниципальных образований и более 200 тыс на лесных землях", - рассказал руководитель комитета Вагаб Абдулхамидов, передает "Интерфакс".

Последними в этом году высадили 250 саженцев сосны и березы на территории дагестанского села Ново-Кули, а наибольшее число новых деревьев в этом году появилось в Ногайском, Цумадинском, Цунтинском и Карабудахкентском районах республики, также участники акции также очистили территории от мусора, - говорится в сообщении.