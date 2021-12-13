Рецидивист "заработал" 80 тысяч рублей на несуществующей мебели на Ставрополье

Подозреваемого в мошенничестве задержали в Буденновске, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю.

В отдел полиции обратился местный житель, он рассказал, что в отношении него было совершено мошенничество.

Оказалось, что ранее потерпевший в устной форме заключил со своим приятелем договор на изготовление гарнитура для кухни.

"Свою часть соглашения он выполнил сразу - оплатил заказ в полном размере. Однако в оговоренные сроки мебели он не дождался, а мастер перестал выходить на связь. Сумма причиненного ущерба составила более 80 тыс рублей", - отметили в полиции.

Подозреваемого, 43-летнего ранее судимого местного жителя доставили в отдел, где он дал признательные показания, пояснив, что полученные нечестным путем деньги он успел потратить на личные нужды.

Открыто уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).