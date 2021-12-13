Ставрополье обеспечит россиян качественной гречихой

В будущем 2022 году аграрии Ставрополья планируют посеять 1,1 тыс га гречихи, что на треть больше, чем в уходящем 2021 году.

"Если в 2021 году под эту культуру выделили только 0,8 тыс га, то в 2022 году эта площадь увеличится до 1,1 тысячи гектаров", - сообщается на сайте краевого министерства сельского хозяйства, передает "Это Кавказ".

На Ставрополье гречиху выращивают только в Предгорном округе края на полях предприятий "Высотное", "Винсадское", "Меристемные культуры" и крестьянско-фермерского хозяйства Александра Захарченко. Все возделываемые сорта - отечественной селекции.

В 2021 году валовой сбор при средней урожайности 9,3 ц с га составил порядка 700 т. Рекордными площади под гречкой на Ставрополье были в 1994 году. Тогда ею была засеяна 51 тыс га.

