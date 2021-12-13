В Москве начался сильный снегопад

В Москве начался снегопад, который с каждой минутой набирает силу, - сообщили в столичном Центре организации дорожного движения.

"В Москве идёт сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, будет до утра. На дорогах большое количество снега, что сильно будет затруднять движение транспорта и влиять на скорость передвижения. Просим пользоваться городским транспортом для поездок по городу в течение дня, утренний и вечерние часы пик", - говорится в сообщении в Telegram-канале столичного Дептранса.

Также москвичей попросили отказаться от поездок на автомобиле завтра, во вторник, 14 декабря.

Городской транспорт подготовлен к работе в сложных погодных условиях, - добавили в ведомстве.