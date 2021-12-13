Своя кислородная станция появилась в районной больнице в Астраханской области

В Ахтубинской районной больнице появилась кислородная станция российского производства. Такое сообщение опубликовано на сайте Минздрава Астраханской области.

Прежде кислород в больницу поставляли баллонами. Новое оборудование позволит централизованно подавать кислород с концентрацией до 95% в палаты.

"Основным элементом производства кислорода является кислородный концентратор. Концентратор забирает воздух из атмосферы, изолирует азот и производит необходимую газовую смесь. Устройство может работать непрерывно", - отметили в Минздраве.

Станция будет снабжать кислородом операционные и реанимационные палаты, а также аппараты искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательные.

Главный врач Дмитрий Жмыхов подчеркнул, что теперь у больницы появится резерв кислорода, и драгоценным газом будут обеспечены все желающие.

Кислородная станция будет поставлять кислород в ковидный госпиталь, при необходимости - и в другие отделения.