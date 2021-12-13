Глава МИД Австрии вступился за "Северный поток-2"

Попытки властей некоторых европейских стран каждый раз, когда речь заходит о России, ставить под сомнение проект газопровода "Северный поток-2" бессмысленны: он уже проложен, и его надо запускать, сказал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг "на полях" встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

"Мы с самого начала, в 2006 году, сказали, что мы хотим диверсифицировать источники и маршруты [поставок энергоносителей - ред.]. Это именно такой проект. Он завершен. Я считаю, что сейчас было бы не очень рационально его снова регулярно ставить под сомнение", - цитирует дипломата ТАСС.

Глава МИД Австрии напомнил, что по этому проекту уже проходили переговоры между Брюсселем и Вашингтоном, с обеих сторон был проявлен разумный подход.

Поэтому, указал Шалленберг, не может не вызывать удивления то, что эта тема опять ставится под сомнение.

"Он завершен. Мы должны его использовать", - обратил внимание он.